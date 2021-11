Roccapiemonte: giovane della Protezione Civile nominato alfiere della Repubblica Il sindaco Pagano: "Siamo orgogliosi per questo riconoscimento"

Francesco Tortora, giovane residente a Roccapiemonte, volontario del Nucleo di Protezione Civile, è stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “Alfiere della Repubblica Italiana”. Francesco è stato tra i trenta giovani italiani ad aver ricevuto questa importante onorificenza e sarà premiato ufficialmente il prossimo 14 dicembre, presso la Sala delle Cerimonie della Prefettura di Salerno.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Carmine Pagano, dall’Assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore e dal presidente del Nucleo di Protezione Civile Nicola Pagano. “Siamo orgogliosi per questo riconoscimento conferito al giovane Francesco Tortora, esempio di grande professionalità nell’ambito del volontariato, ragazzo serio che si è impegnato per la comunità insieme a tutta la squadra di volontari e in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale durante il periodo più complicato dell’emergenza pandemica. Una nomina che ci fa capire quanto la rete per l’assistenza ai cittadini bisognosi di Roccapiemonte che abbiamo creato, abbia ottenuto ottimi risultati e quanto continui a funzionare. La nostra attenzione è ovviamente rivolta alle persone meno abbienti, in particolare la fascia degli anziani e dei soggetti con disagi fisici ed economici” ha detto il sindaco Carmine Pagano.

Francesco Tortora, 19/01/2004, residente a Roccapiemonte (SA) – Per l’impegno ed il sostegno alla popolazione nel periodo di pandemia, e in particolare per l’aiuto fornito alle persone anziane nelle prenotazioni dei vaccini anti Covid e nelle procedure per il rilascio del Green pass.

Francesco è entrato a far parte del “Nucleo Protezione Civile Roccapiemonte” fin dall’età adolescenziale, dimostrando un interesse duraturo nel tempo per le azioni di volontariato e distinguendosi per l’impegno nelle sue attività e per lo spirito organizzativo. Durante la pandemia da Covid-19 si è particolarmente distinto nelle attività di sostegno alla popolazione con la raccolta e la distribuzione di beni alimentari, e ha assistito i cittadini, in particolare gli anziani, nell’iscrizione sulla piattaforma regionale per accedere al vaccino e nelle procedure per il rilascio del Green pass