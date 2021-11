Guasto alla condotta idrica, Pellezzano senz'acqua: attivato servizio autobotti Da valutare l'entità del danno, la mancanza d’acqua durerà fino a nuova comunicazione dell’Ausino

Ancora danni e disagi causati dal maltempo. A causa dell’improvviso collassamento della condotta consorziale in località Prepezzano di Giffoni Sei Casali, avvenuto nella giornata di ieri a causa di uno smottamento conseguente alle eccezionali piogge che stanno interessando, tra gli altri, il territorio dei Monti Picentini, l’Ausino ha comunicato un’interruzione del servizio idrico anche sul territorio del comune di Pellezzano nei luoghi di seguito indicati:

Via Calipari (San Giovanni), Via Moscato, altresì potranno verificarsi disservizi in Via Chiuiano, Via Kennedy, Via De Vita (dal distributore TAMOIL verso Salerno) e Via De Gasperi (fino alla ferrovia), con esclusione del civico n.1 di via De Gasperi.

La mancanza d’acqua durerà fino a nuova comunicazione dell’Ausino, in quanto il gestore del servizio, non conoscendo con esattezza l’entità del danno, non è riuscito a comunicare tempi certi per il ripristino del servizio stesso.

Il sindaco Francesco Morra, in sintonia con la locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e la Regione Campania settore Protezione Civile si è attivato per posizionare nelle zone interessate delle autobotti di acqua non potabile utile per i servizi necessari.

Il Primo Cittadino, ha sottolineato che l’Ente, non essendo il gestore del servizio, si è attivato per ridurre al minimo i disagi verificatisi da questo disservizio. Si comuna che gli orari di tale servizio sono dalle ore 10 alle ore 13 dalle ore 15 alle ore 19.

I mezzi saranno posizionati , Nella località Parco San Giovanni , Via S. De Vita zona Archi Rossi , a disposizione ci sono anche mezzi piccoli per raggiungere le zone più alte del territorio.