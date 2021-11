Alberi abbattuti a San Marzano sul Sarno: "I cittadini meritano chiarezza" Il gruppo di opposizione "Noi #sempre tra voi" boccia le giustificazioni della maggioranza

Abbattimento degli alberi in città, le spiegazioni della maggioranza in consiglio comunale non soddisfano il gruppo di opposizione "Noi #sempre tra voi", che in merito aveva presentato un'interrogazione.

"Le spiegazioni in aula dell'agronomo di parte non ci hanno chiarito i dubbi che avevamo sollevato con l'interrogazione consiliare dopo le lamentele arrivate dai cittadini in merito a un'azione così invasiva", hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda. "Ci aspettiamo che prima di continuare i lavori già programmati si possa contare su una relazione attuale e dettagliata da cui evincersi come dovranno proseguire i lavori sia di manutenzione che di eventuale abbattimento , oltre ad una programmazione di riqualificazione.

I cittadini meritano chiarezza e di sapere di più sull'abbattimento o la manutenzione di un albero, che è un organismo vivente della città. Ci auguriamo, considerato le imponenti operazioni di abbattimento, di poter visionare una nuova perizia a sostegno dell'operato dell'amministrazione comunale già avvenuto e di quello che ancora deve completarsi. Questo bisogna farlo al fine di placare le giuste preoccupazioni dei cittadini. Infine, ci auguriamo che a ogni abbattimento di un albero pericolante corrisponda la nuova piantumazione di un altro".