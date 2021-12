Agropoli: attivato l'impianto di pubblica illuminazione sulla via del Mare L'intervento è stato finanziato dal Ministero dell'Interno: installati lampioni a led

Da ieri sera la Via del Mare, dalla località Marrota di Agropoli al confine con Laureana Cilento, è pià sicura perchè dotata di illuminazione a led. L'intervento, programmato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, è stato finanziato dal Ministero dell'Interno e ha previsto l'installazione di lampioni a led, una tecnologia in grado di garantire efficienza del servizio e consumi ridotti.

Le opere assumono particolare importanza, considerato che la strada provinciale è particolarmente trafficata, soprattutto durante la stagione estiva; in diversi punti, inoltre, la visibilità risulta ridotta e in passato è stata già teatro di incidente stradali, talvolta con esiti drammatici. Alla luce anche dell’aumento di abitazioni in zona, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire, estendendo l’impianto di pubblica illuminazione, come già fatto nel tratto che va da Agropoli Nord alla località Mattine.

«Un altro intervento portato a termine – ha commentato il sindaco Adamo Coppola - Dopo i lavori eseguiti all’ingresso nord della città, abbiamo scelto di estendere l'impianto di pubblica illuminazione anche al confine sud, benché le opere richiedessero al Comune di operare su una strada di competenza provinciale».

«Era però necessario garantire la pubblica illuminazione su una arteria molto trafficata e a ridosso della quale anche il numero di abitazioni è notevolmente aumentato negli ultimi anni», ha concluso il primo cittadino.