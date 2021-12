Battipaglia: sindaco chiede riapertura del centro vaccinale del Palaschiavo In queste ore sono aumentati i contagi da Covid 19

In crescita i contagi da Covid 19 anche a Battipaglia, sono 89 i nuovi casi nel comune della Piana del Sele. Lo ha reso noto la sindaca Cecilia Francese. Tre le persone ricoverate in ospedale: "Abbiamo chiesto alla Asl la riapertura del Centro Vaccinale presso il Palaschiavo visto l’alta affluenza e richiesta per la terza dose” ha precisato la fascia tricolore.