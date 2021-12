Torna l'allerta meteo: domani scuole chiuse nel Salernitano, ecco dove A Sarno disposta anche la chiusura del cimitero e dei parchi, sospeso il mercato rionale

Torna il maltempo nel Salernitano. A seguito dell'avviso diramato dalla protezione civile regionale che prevedere allerta meteo aramcione su diverse aree della Campania - Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele - il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha firmato una nuova ordinanza con la quale dispone la chiusura per domani, 2 dicembre, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Inoltre, con un altro provvedimento, è stata disposta la chiusura del cimitero e dei parchi pubblici e la sospensione della fiera settimanale e del mercato rionale. Per la giornata di domani disposto anche il divieto di transito sulle strade montane e pedemontane, fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile.

Anche nel comune di Nocera Superiore il sindaco Giovanni Maria Cuofano, sulla scorta dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, in vigore dalla mezzanotte di stasera fino alle 23:59 di domani, ha deciso per la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuoledi ogni ordine e grado del comune. Il C.O.C. resta attivo. "Si raccomanda di prestare la massima attenzione", scrive il primo cittadino.

Analogo provvedimento anche nel comune di Roccapiemonte, Castel San Giorgio e Siano dove è stata disposta anche la chiusura della SP7 e della SP22 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Siano provvedendo al transennamento in corrispondenza degli incroci verso Sarno e Bracigliano località Sella di Siano e la chiusura del cimitero comunale. Non è escluso che in virtù del maltempo anche altri comuni possano decidere di tenere le scuole chiuse nella giornata di domani 2 dicembre.