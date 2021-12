Torna "La magia del Natale": un mese di eventi a Pontecagnano Faiano Ampio spazio dedicato alle famiglie ed ai bambini con spettacoli studiati ad hoc

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha presentato questa mattina, presso la Casa Comunale, il fitto calendario di eventi che si terranno in prossimità delle festività natalizie.

Le iniziative, riprese dopo un anno di inattività causa Covid, sono sempre improntate alla valorizzazione del territorio, delle attività commerciali e delle associazioni locali.

Ampio spazio dedicato alle famiglie ed ai bambini con spettacoli studiati ad hoc per garantire spensieratezza e divertimento. Tra questi numerosi laboratori ludici, cinema, teatro e momenti di incontro, sempre nel pieno rispetto della normativa anticontagio.

Rilevanti anche gli spazi destinati alla solidarietà, fra cui la raccolta di pacchi regalo, cene sociali e consegna di leccornie in occasione della Befana.

Da segnalare, infine, gli appuntamenti per i più giovani, come le serate all’insegna del jazz o la terza edizione di Faville, l’ormai consueto festival delle arti digitali.

Novità dell’anno è la prenotazione alle serate che si svolgeranno al chiuso su www.eventbrite.it. Ciò consentirà di velocizzare le procedure ed evitare gli assembramenti.

“Con fiducia ed un pizzico di commozione”, ha dichiarato in merito il Primo Cittadino Giuseppe Lanzara “torniamo a celebrare le festività natalizie per strada, tra la gente, in un clima di allegria ed unità. Il momento continua ad essere delicato ma, nella consapevolezza della necessità di rispettare le regole imposte in materia di sicurezza sanitaria, possiamo e dobbiamo credere di poter rivivere le emozioni di giorni bellissimi, in cui godere della piacevole atmosfera che questo periodo alimenta. Noi, dal canto nostro, abbiamo fatto il possibile, pensando ad un’agenda densa di momentiindimenticabili. Per questo, ringrazio tutti coloro i quali hanno speso tempo ed energie per arricchire il cartellone: dagli Amministratori, alle Associazioni, ai commercianti. Abbiamo raccolto le proposte e creato una sintesi tra tutte le esigenze ed i desideri. Il risultato è e sarà un elenco di appuntamenti belli, di inclusione e di vicinanza”.

Ecco il programma:

Dal 3 all’8 dicembre

Jazz Festival

dalle ore 21:00

Museo Nazionale Etruschi di Frontiera

4 dicembre

Accensione albero di Natale

Trampolieri, mascotte e zucchero filato

ore 16.30

Piazza Sabbato

Dal 5 dicembre al 6 gennaio

Incontri con l’Arte

Laboratori ludici per bambini

ore 17:00

Via Dante

8 dicembre

Coro Sui Generis

Concerto

Ore 20:00

Chiesa S.Antonio da Padova

Dall’11 dicembre al 4 gennaio

Lego Christmas

Laboratori didattici dai 12 anni in su

Parrocchie del territorio

11 e 12 dicembre

Salerno Street Parade + Dixie&Co.

C.so Umberto, C.so Italia, Via Europa

dalle ore 17:00

Dal 12 dicembre

Natale in Teatro

Museo Nazionale Etruschi di Frontiera – Teatro Mascheranova – Teatro San Paolo

dalle ore 17:00

Dal 16 dicembre

Natale al Rione

Animazione e spettacoli per bambini

ore 18:00

Piazza Sabbato

17 dicembre

Santa Claus in Città

Spettacolo per bambini

ore 16:00

Piazza San Benedetto

Dal 17 al 21 dicembre

Un Natale per tutti

Iniziativa di solidarietà

ore 18:30

Ex tabacchificio Centola

Dal 18 al 22 dicembre

Faville Festival

Spettacolo d’arte digitale

Iniziative itineranti

Dal 19 dicembre al 9 gennaio

Christmas Cinema

Museo Nazionale Etruschi di Frontiera

22 dicembre

Concerto Finale

ore 22:00

Piazza Sabbato

23 dicembre

Pontecagnano Christmas Festival

Spettacoli di musica e danza

ore 15:00 Piazza Sabbato

Dal 23 dicembre al 6 gennaio

Natale Solidale

Cene in allegria

Palazzetto dello Sport

24 dicembre

Pintecagnano Xmas Edition

Musica e brindisi sotto l’albero

Ore 10:00

Piazza Sabbato

27 e 28 dicembre

Circoliamo Festival degli Artisti e dei Giochi di Strada

ore 17:00

Faiano

4 gennaio

Il Tesoro dei Pirati

Spettacolo per bambini

ore 17:00

Oratorio Via Padre Gentile

5 gennaio

Aspettando la Befana

Animazione e Giochi per i più Piccoli

ore 10:30

Piazza Risorgimento

6 gennaio

Befana in Litoranea

Animazione e giochi per i più piccoli

ore 10:00

Belvedere Magazzeno

Dal 7 al 9 gennaio

Befana On the Road

Spettacoli Musicali e Artistici

Ex Tabacchificio Centola