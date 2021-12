Castellabate: il Castello dell’Abate resta aperto fino alle ore 22 Il provvedimento del sindaco con l’obiettivo di incentivarne la visita anche in modalità notturna

ll Sindaco Marco Rizzo con apposita ordinanza sindacale ha predisposto di prolungare l’orario di apertura del Castello dell’Abate fino alle ore 22. Con questo provvedimento il castello dell’Abate sarà aperto dalle ore 10 alle ore 22 con l’obiettivo di incentivarne la visita anche in modalità notturna.

“Il Centro storico di Castellabate, già patrimonio UNESCO, va promosso turisticamente e culturalmente, valorizzando sempre più il Castello, simbolo di fede e cultura.

Come Sindaco di Castellabate ho ritenuto che il modo migliore per promuovere le visite al Castello fosse quello di prolungarne l’orario di apertura proprio in concomitanza con gli eventi che avranno luogo in questi giorni. Così facendo la valorizzazione turistico-culturale del Castello e del borgo andranno di pari passo fino a sera”, afferma il Sindaco Marco Rizzo