Sarno, muro di confine a rischio crollo: interviene Borrelli La denuncia dei residenti: "Con le piogge la situazione è nettamente peggiorata"

Sarno, muro di confine a rischio crollo. Due residenti, Somma Fabrizio e Robustelli Guido David denunciano: “Con le piogge la situazione è nettamente peggiorata ma nessuno ancora è intervenuto".

Nel comune in provincia di Salerno, in via De Liguori n.54/58 è presente un muro di confine pericolante con lesioni evidenti. Il muro divide un fondo posto a livello superiore da un cortile posto a livello inferiore, dove ci sono delle abitazioni. È ciò che segnalano due residenti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo sollecitato più volte il comune di Sarno, l'ufficio tecnico, il Comando di Polizia Municipale e i Vigili del fuoco. In data 03/06/2021 è stato effettuato il primo sopralluogo in seguito a chiamata. In data 26/06/2021, abbiamo inoltrato una segnalazione via pec a chi di competenza. In data 06/08/2021, lo abbiamo inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica. Pertanto, visto il peggioramento del quadro fessurativo del muro sopracitato, in seguito alle forti piogge che hanno interessato il territorio, in data 04.12.2021, abbiamo inoltrato l'ennesimo esposto alla Procura della Repubblica.

Ad oggi, l'argomento non ci pare essere affrontato con la necessaria solerzia. Il muro va messo urgentemente in sicurezza al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti dei civici 54 e 58.”- spiegano i segnalanti.

“Abbiamo inviato una nota all’ufficio tecnico del comune di Sarno e alla Procura delle Repubblica di Nocera Inferiore per chiedere che la questione venga presa in esame e che si effettuino dei sopralluoghi nell‘area segnalata mettendola in sicurezza e valutando gli interventi da effettuare prima che possa accadere qualcosa di grave. Non bisogna aspettare sempre che si verifichino delle tragedie prima di decidersi ad agire.”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.