Pellezzano raddoppia: apertura del centro vaccinale tutti i giovedì e sabato "Accelerare con la campagna vaccinale per evitare la diffusione di nuove ondate di contagi"

Il Centro Vaccinale della frazione Coperchia di Pellezzano, a partire da questa settimana, sarà aperto tutti i giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e tutti i sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per favorire la somministrazione di prime, seconde e terze dosi di vaccino anti-Covid.

“Bisogna accelerare con la campagna vaccinale per evitare la diffusione di nuove ondate di contagi - ha dichiarato il Sindaco, dott. Francesco Morra - Per questo motivo è stato deciso di aprire il centro vaccinale di Pellezzano due volte a settimana. È indispensabile la vaccinazione soprattutto per coloro che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione di nessuna dose. Il vaccino è l’unico scudo di difesa che abbiamo per contrastare questa emergenza sanitaria”