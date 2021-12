Green pass e rispetto regole antiCovid: aumentano i controlli a Roccapiemonte Dodici i soggetti controllati, per lo più giovani, tutti in possesso della documentazione necessaria

Con l’entrata in vigore delle nuove regole in tema di pass sanitario, seguendo in particolare le direttive giunte dalla Prefettura di Salerno, sono stati intensificati nella giornata odierna i controlli del sul territorio di Roccapiemonte (Sa) da parte degli agenti della Polizia Locale, agli ordini del Comandante Graziano Lamanna, congiuntamente ai carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio e della Compagnia di Mercato San Severino deputati al coordinamento delle operazioni. Sono state effettuate accurate verifiche sui mezzi pubblici di trasporto dove è richiesto il certificato di base (che si ottiene anche con il tampone negativo).

Dodici i soggetti controllati, per lo più giovani, tutti in possesso della documentazione necessaria. Nei prossimi giorni, specie nelle ore serali, saranno effettuati meticolosi controlli nei locali, in particolare bar e ristoranti, il cui ingresso è consentito solo alle persone vaccinate contro il Covid-19 o guarite dal virus. Ovviamente i controlli saranno mirati anche al corretto ed idoneo utilizzo della mascherina. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Pagano, dall’Assessore alle Politiche Sanitarie Valeria Pagano e dal consigliere delegato alla Polizia Municipale Valentina Galotto.

“Un plauso alle forze dell’ordine per il grande lavoro che sono chiamati a svolgere in questo periodo – ha detto il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano – viste le nuove disposizioni varate in questa fase dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. I controlli sono fondamentali per scongiurare il proliferare del virus e l’aumento dei contagiati. Complimenti ai nostri vigili, ottimamente guidati dal Comandante Lamanna, ed ai Carabinieri con i quali abbiamo sempre un dialogo aperto e a cui forniamo come sempre piena collaborazione”.

In allegato una foto di uno dei posti operativi che hanno visto impegnati carabinieri e agenti della Polizia Municipale di Roccapiemonte.