Nocera Superiore, allarme sicurezza in città: Albani chiede maggiori controlli La proposta: "Affidare ad un servizio di Vigilanza Privata la sicurezza in città nelle festività"

Allarme sicurezza a Nocera Superiore. Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini di tentativi di furto alle proprie abitazioni.

"Capita spesso nelle periferie, abbandonate a se stesse anche in tema di sicurezza", denuncia in una nota il commissario cittadino della Lega Marco Albani.

"Siamo a poche settimane dal Santo Natale, ed ogni anno proprio in questo periodo si verificano episodi spiacevoli. L’ organico della Polizia Municipale non è assolutamente sufficiente a vigilare su un territorio ampio e con una densità abitativa importante soprattutto in alcune frazioni. Purtoppo la Caserma dei Carabinieri, seppur completata non è ancora operativa. Le forze dell’ ordine provenienti da altri presidi fanno quello che possono con attività di controllo periodiche, ma non basta", spiega Albani che chiede, quindi, al sindaco "di attivarsi in modo celere per istallare telecamere di videosorveglianza nelle zone sguarnite e di informare la cittadinanza riguardo a quando sarà operativa la Caserma dei Carabinieri".

"Avanziamo una proposta che in altri Comuni già attuano, affidare ad un servizio di Vigilanza Privata la sicurezza del territorio in questo periodo di Festività. La sicurezza dei Cittadini deve essere al primo posto ed è intollerabile che si pensi solo ad addobbare le strade spendendo soldi pubblici e non destinare alcuna sommaperla sicurezza di quei cittadini che vorrebbero passeggiare per le nostre strade senza avere il timore diritrovareal rientro la propria abitazione svaligiata", conclude il commissario cittadino.