A Nocera Superiore il primo spazio urbano interamente dedicato ai cani A Croce Malloni sono ufficialmente iniziati i lavori della prima area di sgambamento

Nocera Superiore si conferma Città Amica degli Animali e lo fa realizzando il primo spazio urbano interamente dedicato ai cani. A Croce Malloni sono ufficialmente iniziati i lavori della prima Area di Sgambamento. La seconda, prevista anch’essa dal programma dell’Amministrazione, nascerà, invece, a viale Europa.

L’Area di Sgambamento sarà intitolata a Balto, un cane da slitta di razza siberian husky, di proprietà del norvegese. Leonhard Seppala. Nel 1925, durante l'attacco di difterite che colpì la città di Nome, in Alaska, Balto trainò la slitta che trasportava l'antitossina nell'ultimo tratto del percorso per portarla in città salvando numerose vite umane.

L’iniziativa tiene il passo con le attività di sensibilizzazione e di pubblica utilità già avviate nei mesi scorsi in condivisione con il Garante degli Animali Nocera Superiore, Annalisa Carleo, attraverso l’installazione sul territorio comunale di circa 90 cestini per la raccolta delle deiezioni canine, la cartellonistica identificativa delle Colonie feline censite dall’Asl presenti sul territorio ed il monitoraggio, presso il canile convenzionato di Campagna, delle condizioni di salute dei cani attualmente in stallo presso la struttura.