Castellabate, infiltrazioni d'acqua piovana nell'asilo: scuola chiusa Il plesso scolastico rimarrà chiuso giovedì 9 e venerdì 10 dicembre

Infiltrazioni d'acqua piovana nell'asilo della frazione Alano di Castellabate. Il sindaco Marco Rizzo, ieri sera, ha firmato una nuova ordinanza con cui prescrive la chiusura del plesso scolastico della scuola dell'infanzia per le giornate di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, fatta salva ulteriore proroga se ritenuto necessario.

Il provvedimento si è reso necessario in virtù dell'allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile regionale e dei prossimi giorni di pioggia, al fine "di evitare ulteriori disagi sia al persnale sia alla popolazione scolastica e rischi in materia di sicurezza e per consentire di porre in essere le attività necessarie alla messa in sicurezza dei locali scolastici", si legge nel documento.