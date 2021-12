Nocera Inferiore: intenet gratis nei pressi del centro di aggregazione giovanile Il servizio è attivo presso la biblioteca, in piazzetta Petrosini ed in parte di Corso V. Emanuele

Dal 2 dicembre è attivo, presso i locali della Biblioteca comunale, in piazzetta Petrosini ed in parte di Corso V. Emanuele, l’ impianto di WiFi4EU, un sistema di connessione ad internet gratuito per i cittadini e per i fruitori della biblioteca comunale. L’intenzione di realizzare la copertura della connessione ad Internet in wi-fi gratuito nel perimetro del centro cittadino, ritrovo intellettuale della città, nasce da un un progetto promosso dall’ Amministrazione comunale e realizzato grazie ad un finanziamento erogato dalla Comunità Europea. “Con l’ installazione del servizio internet gratuito nei pressi del centro di aggregazione giovanile e nelle adiacenze si è inteso rendere un servizio innovativo alla cittadinanza. Un progetto che guarda al futuro”, commenta il sindaco Manlio Torquato.