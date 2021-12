Nuova vita per la storica "Fontana dei Delfini" a Cava de' Tirreni L'opera è stata oggetto di una profonda ristrutturazione. Il vicesindaco: "Era un lavoro necessario"

Con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele III, nel giorno dell’Immacolata, è stata riconsegnata alla città anche l’ottocentesca Fontana dei Delfini.

L’opera scultorea realizzata nel 1818 dall’artista cavese Alfonso Balzico, è stata oggetto di una profonda ristrutturazione dell’intero impianto idrico, con la sostituzione delle pompe ed il rifacimento dell’impianto elettrico. Rifatta anche l’impermeabilizzazione della vasca con l’apposizione di nuovi fari a led che consentiranno di colorare la preziosa fontana nelle più importanti occasioni celebrative. Inoltre, si è proceduto alla completa sistemazione della pavimentazione a rosa dei venti intorno alla fontana con sostituzione delle griglie e delle caditoie per favorire lo smaltimento delle acque piovane.

“Era un lavoro necessario – afferma il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici e manutenzione Nunzio Senatore – perché gli impianti erano praticamente da rifare e non più funzionanti con perdite d’acqua non sostenibili. Purtroppo abbiamo avuto contrattempi sia per alcune forniture che per l’inclemenza del tempo che non ha consentito di lavorare con assiduità. Credo, però, che alla fine il risultato sia più che soddisfacente e soprattutto abbiamo messo in sicurezza ed a norma la fontana e l’area circostante e abbellita con nuove piantumazioni floreale. Affidiamo ora la preziosa fontana dei delfini alla custodia di tutti per salvaguardarla da atti di vandalismo”.