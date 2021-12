Un info point per l'accoglienza turistica a Pontecagnano Faiano Verranno utilizzati i locali della stazione ferroviaria

La Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla proposta dell’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Adele Triggiano di utilizzare i locali della stazione ferroviaria come info point per accoglienza turistica.

Fin dal settembre 2020 l’ente retto da Giuseppe Lanzara aveva richiesto, infatti, disponibilità di posti di cui usufruire mediante contratto di comodato d’uso, da mettere a disposizione della comunità.

Obiettivo dello spazio ivi ubicato sarà, in particolare, quello di rappresentare una cerniera fra territorio e visitatori, che potranno raccogliere, nella nuova sede, informazioni su trasporti, ricettività ed attività da svolgere all’interno del comune.

“Un bel passo in avanti, che avviene a margine di una costante interlocuzione con la dirigenza del dipartimento di RFI Napoli, la quale ci ha dunque garantito l’opportunità di avviare servizi mirati, quali accoglienza, promozione e comunicazione. Ciò anche alla luce di un mercato, quale quello turistico, sempre più esigente e raffinato. Pontecagnano Faiano è in una fase di rilancio che dobbiamo supportare con ogni mezzo possibile”, ha dichiarato l’Assessore al ramo Adele Triggiano.

“Rispondiamo con chiarezza ed efficacia ai bisogni dei turisti e li convertiamo in prestazioni di qualità, che mettano il visitatore nella condizione di conoscere ed apprezzare il nostro territorio. In questo senso puntiamo a creare un vero e proprio biglietto da visita: un luogo dove poter essere in grado di presentare la città in tutta la sua bellezza. Pontecagnano Faiano è un tesoro da scoprire e non mancheranno le occasioni di presentarlo con i dovuti strumenti a chi vorrà conoscerlo”, ha rilanciato il Sindaco Giuseppe Lanzara.