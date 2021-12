Frana nel territorio di Erchie, chiude la Statale Amalfitana Le piogge non danno tregua, la fragile "Divina" si sbriciola

Ancora problemi alla circolazione sulla Strada Statale Amalfitana: in serata, infatti, si è registrato un nuovo distacco di massi dal costone roccioso.

Lo smottamento è avvenuto all'altezza di Erchie, nel territorio del Comune di Maiori. Proprio a Maiori si era registrato solo qualche giorno fa un altro distacco di massi dal costone. Ora, questo nuovo episodio che arriva dopo ore di abbondanti precipitazioni.

La frana è stata segnalata all'altezza del chilometro 43. Oltre le preoccupazioni per la sicurezza, inevitabili anche i disagi per la circolazione. La Statale 163 Amalfitana è stata chiusa, per consentire le attività di verifiche sulla stabilità dei versanti.

La vicenda è seguita dalle forze dell'ordine e dalle strutture municipali, per residenti e automobilisti si prospettano altri disagi.