Cava, dalla Camera di commercio 15mila euro per le attività natalizie In programma la "Notte bianca" e gli aperitivi musicali

Con deliberazione n. 55 della giunta camerale sono stati assegnati al Comune di Cava de’ Tirreni 15 mila euro per le attività natalizie.

"Il contributo - spiegano dal municipio metelliano - è stato ottenuto grazie al sostegno della Confesercenti ed in particolare del presidente della sezione di Cava de’ Tirreni e componente del consiglio della Camera di Commercio di Salerno, Aldo Trezza, che, come negli scorsi anni, ha sponsorizzato il progetto presentato dall’amministrazione Servalli per il Natale 2021 e la Notte Bianca 2022 anche per incentivare il commercio cavese".

Sono ritornati anche i tradizionali “Aperitivi Musicali” organizzati dalla Confesercenti Cava de’ Tirreni con gli iscritti all’associazione dei commercianti, che allieteranno nel periodo natalizio con musica live lungo il centro storico, cavesi e visitatori, una edizione che per l’emergenza sanitaria ancora in corso è soggetta al rispetto delle norme anti covid.

"Ringraziamo la Camera di Commercio e la Confesercenti, in particolare Aldo Trezza - afferma l’assessore alle attività produttive Giovanni Del Vecchio - per il sostegno che sempre ci hanno garantito in occasione delle festività natalizie. Un contributo importante per incentivare la frequentazione soprattutto dei visitatori nella nostra bellissima città e quindi dare una mano ai commercianti cavesi, con l’auspicio che si possa uscire fuori definitivamente da questa pandemia il più presto possibile".