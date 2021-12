Il Comune di Castel San Giorgio premia gli alunni meritevoli Circa 40 i ragazzi che hanno concluso il secondo ciclo di scuola con il massimo dei voti

Si terrà domani 14 dicembre, in aula consiliare, con inizio alle ore 16.00, la cerimonia di premiazione degli alunni che si sono maggiormente distinti nell'anno scolastico 2019/2020 per competenze acquisite e risultati conseguiti. Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, l'amministrazione comunale di Castel San Giorgio guidata da Paola Lanzara, torna ad organizzare uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della scuola locale e tra i ragazzi.

«Finalmente torniamo a premiare le giovani e mi auguro future eccellenze della nostra terra-dichiara la sindaca Paola Lanzara- quelli che ospiteremo domani al Comune sono i cosiddetti "figli della Dad", ragazzi che nonostante la pandemia, le scuole chiuse, l'isolamento sociale e tutte le difficoltà legate alla didattica a distanza, hanno continuato a manifestare grande interesse per lo studio, raggiungendo risultati brillanti. Domani, in collaborazione ed in sinergia con le istituzioni scolastiche, riceveremo in aula consiliare questi ragazzi, per ringraziarli dell'impegno e dell'amore verso lo studio e la conoscenza. A loro andranno il nostro affetto, la nostra riconoscenza ed anche un premio in danaro.Una cifra simbolica ma allo stesso tempo eloquente. Che sia per questi giovani studenti il segno tangibile che il merito e l'impegno premiano sempre. In pratica sono stati bravi a scuola, hanno studiato, si sono impegnati a superare le difficoltà anche della Dad e quindi hanno diritto ad una carezza e ad un riconoscimento che la nostra comunità deve dare a quelli che saranno i protagonisti del futuro» - ha concluso Paola Lanzara.

Domani mattina i ragazzi saranno ricevuti a scaglioni, tra un gruppo e l'altro l'aula consiliare sarà regolarmente sanificata.

I primi ad essere premiati dall'amministrazione comunale sangiorgese saranno gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado. Circa 40 i ragazzi che hanno concluso il secondo ciclo di scuola con il massimo dei voti. Ad ognuno di loro andrà un assegno di 60 euro. Il prossimo 21 dicembre, sempre in aula consiliare ed a scaglioni,per garantire il rispetto di tutte le disposizioni per il contenimento della diffusione del virus della Sars-Cov-2, a partire dalle ore 10.00, la sindaca Paola Lanzara accoglierà altri 50 studenti dell'ultimo anno di scuola primaria che si sono maggiormente distinti per impegno e determinazione nel raggiungimento del massimo dei voti. A tutti loro sarà consegnato un assegno da 50 euro.

Nei primi mesi del nuovo anno, ormai alle porte, sarà organizzato analogo evento per premiare gli studenti meritevoli che si sono distinti nell'anno scolastico 2020/2021.

Grande attenzione nel portare a termine tutte le procedure tecnico-burocratiche per la consegna dei riconoscinenti da parte del responsabile dell' ufficio politiche sociali del Comune di Castel San Giorgio, il dirigente Rocco Cataldo,a lavoro da giorni per organizzare al meglio l'iniziativa. « Per noi questo è forse uno degli appuntamenti più emozionanti dell'amministrare la comunità, più che inaugurare i lavori di rifacimento delle scuole, più che rifare strade ed illuminazione, più delle tante iniziative che abbiamo realizzato in cinque anni, premiare, anche se simbolicamente, dei giovani che si distinguono, è la più bella delle attività. Un ringraziamento di tutta la nostra cittadina va a loro, ai sacrifici delle famiglie e anche a quelli dei nonni. Castel San Giorgio ringrazia con grande affetto il corpo degli insegnanti ed educatori di questi giovani, che preparano con noi, il futuro»-questo il messaggio finale della sindaca Paola Lanzara