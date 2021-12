Piano di Zona S2: avviati 11 tirocini formativi Riguardano soggetti svantaggiati e disabili

ll Piano di Zona S2 informa che sono stati avviati 11 tirocini formativi tra soggetti svantaggiati e disabili presso le aziende che hanno aderito alla Manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti ospitanti, pubblici e privati, disponibili ad attivare Tirocini di Inclusione Sociale (di cui 7 destinati a persone con disabilità) AZIONE C – PROGETTO I.T.I.A. -“KEY OF CHANGE”, finalizzati all'inclusione sociale.

Nei prossimi giorni saranno attivati altri tre tirocini presso aziende di Cava de’Tirreni e della Costiera amalfitana.

Partner del Piano di Zona Ambito S2 per l’Azione AZIONE C – Progetto I.T.I.A. “KEY OF CHANGE”, è l’ONMIC Formazione srl – Impresa Sociale.

La durata di ciascun tirocinio è di 18 mesi retribuiti dal progetto ITIA con 500 € mensili onnicomprensivi di ogni onere.

Il progetto ITIA, finanziato per complessivi € 963.421,00 dalla Regione Campania prevede l’erogazionedi servizi di supporto alle famiglie, percorsi formativi e/o servizi di sostegno orientativo, tirocini finalizzati all’inclusione sociale.