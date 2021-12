Nocera Superiore: a Petraro Pucciano la posta della prima pietra dei lavori Prosegue il programma di riqualificazione delle strade

Con via Petraro Pucciano prosegue il programma di riqualificazione delle strade dell’Amministrazione Cuofano.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’asse viario che, da via Nazionale porta in località Petraro Pucciano, con l’allargamento dell’attuale carreggiata, l’installazione di nuova pubblicazione a led, marciapiedi, attraversamenti pedonali e segnaletica sia orizzontale che verticale.

Non solo: un nuovo impianto di canalizzazione e drenaggio delle acque eviterà che, in caso di piogge intense, possano crearsi allagamenti su via Nazionale.

È il restyling di un’arteria importante attualmente penalizzata da un restringimento che non consente una mobilità scorrevole ed è anche un intervento che dà valore al patrimonio abitativo e commerciale della zona. Il Piano di riqualificazione avviato da tempo continua ad andare avanti senza sosta: a gennaio, pronti altri lavori su altre frazioni.