Pertosa: un libro sospeso per condividere la cultura e le emozioni della lettura Inaugurata la casetta del Libro Sospeso all'ingresso del Municipio

Un Libro Sospeso per condividere la cultura e le emozioni della lettura. L'iniziativa a Pertosa. Ieri sera, in seguito all'appassionante presentazione del libro "Racconti di schiavitù e lotta delle campagne", è stata inaugurata la casetta del Libro Sospeso con la giornalista Sara Manisera, che ha donato il suo libro alla comunità, disponibile per la lettura.

La casetta contiene libri per tutte le età ed è stata installata all'ingresso del Municipio. L'iniziativa è stata promossa dall'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di diffondere la cultura e la lettura anche attraverso piccoli gesti e opere come questa. La cittadinanza potrà prendere in prestito un testo per la lettura senza nessun vincolo, se non quello di restituirlo per renderlo poi nuovamente fruibile. Chi vorrà, inoltre, potrà anche donare i propri libri per metterli a disposizione di tutti.

Il funzionamento può essere riassunto in questa formula: PORTA (se vuoi un libro), PRENDI (un libro che è disponibile nella casetta), RIPORTA (per permettere anche ad altri di poterlo leggere).

"Questo tipo di pratica, in uso ormai in tutto il mondo e nota come "book sharing", vuole rappresentare davvero un'occasione per rivalutare l'importanza della lettura, con una formula molto più informale e semplice, accessibile a tutti gratuitamente. Uno speciale ringraziamento va alla Fondazione MIdA e alla libreria Ex Libris di Polla di Michele Gentile che hanno donato dei libri al Comune di Pertosa per l'allestimento della casetta", scrivono dall'amministrazione.