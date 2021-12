La cavese Miriam El Ouzani Alfiere della Repubblica Il riconoscimento “Per l’impegno con cui si dedica alla crescita dei ragazzi "fuori famiglia"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina al Quirinale gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese.

Premiata quale Alfiere della Repubblica per l’anno 2021 anche la cavese Miriam El Ouazani, “Per l’impegno con cui si dedica alla crescita dei ragazzi "fuori famiglia". È diventata maggiorenne in una comunità di care leavers, dove è stata esempio di generosità e attenzione per i piccoli, e ora affronta pubblicamente il tema dell’affido, così problematico, quando questi ragazzi giungono alla maggiore età”.



“Le mie congratulazioni, dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città di Cava de’ Tirreni a Miriam El Ouazzani – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – per la prestigiosa onorificenza. Un esempio per tutti, giovani ed adulti, per aver saputo trasformare una esperienza difficile in un modello di comportamento, rimboccandosi le maniche senza mai mollare e vincendo le avversità che la vita le ha posto davanti finora”.