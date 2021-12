Covid a Castellabate: screening di massa per la scuola dell’infanzia “Per un rientro a scuola in sicurezza bisogna avere una puntuale conoscenza dell’intera situazione”

Covid a Castellabate: screening di massa per la scuola dell'infanzia. Domani, 15 dicembre gli alunni, il personale docente e personale ata, della Scuola dell’Infanzia potranno sottoporsi a tampone antigenico.

Vista la situazione attuale, per un rientro a scuola più sicuro, il Sindaco Marco Rizzo, in accordo con il Dirigente scolastico, ha programmato per Domani 15 Dicembre, sempre dalle ore 14, lo screening di massa per bambini, personale docente e ata, della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Castellabate.

“Si è reso necessario programmare lo screening anche per i bambini della Scuola dell’Infanzia. Per un rientro a scuola in sicurezza dobbiamo avere una puntuale conoscenza dell’intera situazione epidemiologica scolastica nell’intero Comune di Castellabate”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.