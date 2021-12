Alberi abbattuti a San Marzano, l'opposizione chiede un consiglio monotematico "I cittadini meritano risposte serie e concrete sull'argomento"

Un consiglio comunale monotematico per affrontare il tema dell'abbattimento degli alberi a San Marzano sul Sarno. Questa la richiesta che fa il gruppo consiliare di opposizione #NoisempretraVoi “I chiarimenti dell'agronomo della maggioranza non ci hanno soddisfatti e per questo vogliamo chiarezza sulle operazione già svolte e quelle che verranno fatte nei prossimi giorni", con una nuova perizia più aggiornata e più dettagliata, hanno detto i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda.

"I cittadini di San Marzano sul Sarno meritano risposte serie e concrete sull'argomento. La politica deve dare risposte senza affidarsi ai tecnici ed è quello che noi chiediamo alla maggioranza su un tema che, da troppo tempo, sta solo generando polemiche sull'argomento. Serve chiarezza e trasparenza. Serve farla subito", concludono i rappresentanti d'opposizione.