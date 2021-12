Servizio civile universale: il Comune di Pellezzano seleziona 14 giovani Il sindaco: "Una grande opportunità di crescita e di formazione"

Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (DPGSCU) ha emanato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e in programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

Il Comune di Pellezzano, in qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila Associazione Iride e Opportunity Aps, è presente con 3 progetti inseriti nel Programma di intervento “Per i giovani: Whatever it takes” per un totale di 14 volontari da impiegare nel servizio civile.

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l'istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, oppure di quelle fornite dal Dipartimento, che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute nella guida alla SPID.

“Si tratta – ha dichiarato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – di una grande opportunità di crescita e di formazione per i nostri giovani. I ragazzi interessati, a seguito della selezione, saranno inseriti in specifici percorsi teorici e pratici, nel corso dei quali verranno impartite lezioni ed insegnamenti relativi agli interventi da realizzare nell’ambito del servizio civile. Una modalità operativa che offre ai giovani la possibilità di misurare le loro capacità in termini di azioni solidali al servizio della collettività e dei soggetti bisognosi”.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all'ora di scadenza del bando. Il termine per partecipare è fissato alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.