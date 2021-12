Cava, mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole Il piano degli interventi programmato dal Comune per asili nido, scuole materne ed elementari

L’amministrazione Servalli, con un impegno di spesa di 550 mila euro, ha programmato la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per 13 plessi scolastici cittadini: asilo nido, scuole materne ed elementari, che inizieranno nei primi mesi del prossimo anno.

Sono in corso, infatti, le procedure del bando per l’assegnazione dei lavori che riguarderanno adeguamenti strutturali per il risparmio energetico, con la sostituzione di porte, infissi, finestre, illuminazione, dotazioni antincendio, per l’asilo nido di via Carillo, le scuole materne “Mamma Lucia e via Casa Apicella, le scuole elementari e materne di via Della Corte, Sant’Anna, San Giuseppe al Pozzo, Epitaffio, Dupino, SS. Annunziata, S. Maria del Rovo, Sant’Arcangelo, via Santoro, San Pietro.

“La riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico comunale è una priorità della nostra amministrazione - afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore -. Abbiamo iniziato con la completa ristrutturazione delle scuole di Santa Lucia e di Passiano e man mano che riusciamo ad avere le risorse economiche necessarie, mettiamo mano tutte le scuole comunali. Ovviamente seguendo un criterio di priorità. Con le economie che deriveranno dal bando, potremo programmare ulteriori interventi in altre scuole cittadine”.