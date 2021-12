Castellabate: una sede della Croce Rossa in memoria di Tommy Il sindaco: "Questa sede rappresenta un nuovo inizio per tutta la Comunità"

E' stata inaugurata il 15 dicembre una nuova sede della Croce Rossa Italiana a Castellabate, Comitato Agropoli e del Cilento, presso l’ex Ristorante ù Mazzeno ad Ogliastro Marina, dedicata a Tommaso Gorga, il 15enne morto in un tragico incidente stradale lo scorso 18 settembre.

In una data così speciale, - la sede è stata inaugurata nel giorno del compleanno del ragazzo - i genitori di Tommy, proprietari della struttura, hanno voluto che fosse aperto questo ambulatorio medico attrezzato, che sarà gestito dai volontari della Croce Rossa. Questa sarà sede sia per i corsi di formazione dei nuovi volontari della CRI che per le due associazioni Onlus@Tommy125 e Tiziana Lembo.

A presenziare l’evento il Sindaco Marco Rizzo insieme agli Assessori Nicoletta Guariglia e Marianna Carbutti e i Consiglieri Comunali Gianmarco Rodio e Raffaele Di Gregorio. Oltre ad essi, il Sindaco di Montecorice, Pierpaolo Piccirilli, Il Presidente Comitato Croce Rossa Agropoli e Cilento, Giovanna Infante e Carmine e Giovanna, genitori del piccolo Tommaso.

Tante sono le iniziative che la onlus@tommy 125 ha in programma di realizzare: oltre all’acquisto di presidi medici quella dell’abbattimento delle barriere architettoniche che limitano l’accesso delle persone disabili nel nostro territorio.

“Sono contento ed emozionato di aver partecipato a questa manifestazione: lodevoli sono le iniziative che questi due genitori stanno portando avanti per l’intero territorio. Dal loro grande dolore trovano la forza per rendersi utili per gli altri. Questa sede rappresenta un nuovo inizio per tutta la Comunità di Castellabate”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.