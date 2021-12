Agropoli: bando per il Servizio Civile Universale, opportunità per 25 giovani Il sindaco Adamo Coppola: "Occasione per fare un’esperienza formativa unica"

È stato emanato il bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero per l’anno 2022. Il Comune di Agropoli è risultato assegnatario di 25 volontari da destinare al progetto «Rete del Turismo Sostenibile», incentrato in ambito turistico.

La proposta progettuale punta a potenziare la rete informativa turistica e promuovere una strategia di valorizzazione del territorio, nel nome di un turismo sostenibile, esperienziale e locale, capace di generare benefici economici, sociali e culturali su scala locale e, in ricaduta, regionale e nazionale, coerentemente anche con gli obiettivi dell'Agenza 2030.

Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati dal bando. La scadenza del termine è fissata per mercoledì 26 gennaio 2022 (ore 14:00).

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono consultabili su: www.serviziocivile.gov.it; www.amesci.org.

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL, inoltre, occorre essere in possesso dello SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale”.

L'impegno richiesto per i volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio presso il Palazzo Civico delle Arti, l'Ufficio Cultura, l'Ufficio Stampa, l'Ufficio Turismo e l'Ufficio URP2. I volontari avranno diritto ad un rimborso spese mensile netto di € 444,30.

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli è disponibile per eventuali chiarimenti, in orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00) o telefonicamente ai numeri 0974 827427/0974 827467.

«Il Servizio Civile è un'iniziativa a cui il nostro Comune aderisce ogni anno con entusiasmo, per dare la possibilità ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro e dell'impegno civile – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola - Per i ragazzi che parteciperanno sarà l'occasione per fare un'esperienza unica e preziosa per il loro futuro professionale e personale, mentre per l'Ente locale sarà l'occasione per contare su forze giovani e ricche di passione, da impiegare nell'immediato e da formare per il futuro».

«Il Servizio Civile è una straordinaria opportunità di crescita personale e di impegno sociale. Grazie all'operato virtuoso di molti giovani il nostro territorio si arricchisce di competenze e di servizi che arrecano beneficio all'intera comunità locale», il commento dell’assessore alle Politiche Sociali Maria Giovanna D’Arienzo.