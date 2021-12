Pellezzano, apre le porte al Monumentale Presepe realizzato dalle famiglie E' allestito nella chiesa di San Clemente

Pellezzano apre le porte al Monumentale Presepe realizzato da un insieme di famiglie che collaborano con don Luigi Savino, sacerdote della Parrocchia di S. Clemente e da altri padri, nonni, giovani e adolescenti della Comunità e frequentatori della parrocchia.

“Proprio così come ci dice Papa Francesco: per una Chiesa, sinodale: comunione, partecipazione e missione" – queste le parole di don Luigi Savino richiamando il Pontefice Bergoglio - Abbiamo vissuto in queste settimane la gioia di stare insieme e condividere in piena comunione la realizzazione del presepe, anche con la diversità di tutti noi, ma ci siamo messi in cammino tutti insieme per realizzare un unico obiettivo: la casa del nostro cuore che osserva con ammirazione la culla del Verbo fatto Carne e nostro Salvatore Gesù Cristo”.

Il presepe è stato realizzato all’interno della chiesa di San Clemente I Papa e Martire in Pellezzano Capoluogo. Lo stile raffigurato è quello di un borgo, con una piazza, un cortile e tutto intorno una serie di case posizionate vicino ad una chiesa, per simboleggiare le famiglie nella Famiglia.

“La famiglia che si trova ogni domenica nel celebrare la Pasqua di Risurrezione, la gioia di stare insieme – spiega don Luigi Savino - Ecco come Primicerio Parroco di Pellezzano ho voluto insieme a queste famiglie realizzare tutto quello che il cuore ci ha suggerito. Rivolgo un sentito grazie a tutta la Comunità dal più piccolo al più grande. Un grazie anche ai ragazzi adolescenti, che insieme hanno realizzato dietro l'altare maggiore un bel presepe napoletano. Un grazie al nostro Sindaco Francesco Morra, che con la sua Amministrazione Comunale ci è sempre vicino in tutte le iniziative che promuoviamo come parrocchia. Un grazie alle ditte edili che gratuitamente ci hanno donato tutto il Materiale per la buona e bella riuscita e un grazie a coloro che ci hanno fatto compagnia con un caffè, e un sorriso”.

“Una bellissima iniziativa – ha commentato il Primo Cittadino Morra – a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale che rappresento, mi complimento con don Luigi Savino e le famiglie di Pellezzano per la brillante idea posta in essere in questo periodo di Natale. L’invito, rivolto a tutti, è quello di andare ad ammirare con spirito di partecipazione questo presepe, che rappresenta il focolare domestico intorno al quale tutti possono scaldare i loro cuori nella speranza di un futuro migliore per tutti”.

Il presepe è stato benedetto il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre scorso dal Primicerio Parroco don Luigi Savino. E’ possibile visitarlo ogni giorno feriale e festivo dalle 8.30 di mattina fino alle 22.00 di sera.