San Marzano sul Sarno: strade nel degrado, la denuncia Le accuse del gruppo di opposizione "Noisempretravoi"

Fili dell'alta tensione pendenti e divelti in strada, arterie piene di buche e rifiuti abbandonati in strada. Questo lo scenario in cui versano alcune strade di San Marzano sul Sarno. Lo denuncia il gruppo di opposizione #Noisempretravoi che è pronto a chiedere chiarezza all'amministrazione comunale. "Incuria e pericoli sono all'ordine del giorno, in particolare in via Ugo Foscolo , sulle strade adiacenti il locale cimitero, sussiste una totale mancanza di sicurezza che mina la incolumità non solo dei residenti ma di tutti coloro che vi circolano , pericolo per un filo di alta tensione pendente, lasciato sulla sede stradale, pericolo per il dissesto delle strade piene di buche, pericolo ambientale per la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada nei pressi della proprietà comunale . Come si può andare avanti se non è assicurata nemmeno la manutenzione basilare delle nostre arterie cittadine?", si domandano i consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda. "I marzanesi pagano le tasse e meritano una città vivibile, non strade buie con fili pendenti, viabilità dissestata e con alcune zone inondate di rifiuti abbandonati su proprietà pubblica. Questo scenario apocalittico, alla vigilia delle festività natalizie, è un pessimo biglietto da visita per la nostra città. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire quanto prima. Non è possibile vedere una strada di confine che a San Valentino Torio è perfetta, mentre a San Marzano sul Sarno è completamente dissestata. Dal centro storico alle periferie tutti i cittadini residenti in città meritano rispetto".