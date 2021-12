Regata d'Inverno, Amalfi beffata al fotofinish, il sindaco: "Ci rifaremo" "Abbiamo fatto una grande gara"

Amalfi beffata al fotofinish. La prima regata storica d’inverno, la 65esima, se l’è aggiudicata infatti la padrona di casa Genova conquistando la sua decima vittoria nel palio remiero delle Repubbliche Marinare, dopo una gara intensa sul campo del bacino del Pra. Manifestazione eccezionalmente disputata in inverno per recuperare una delle due edizioni annullate a causa della pandemia. Amalfi battuta per pochi centimetri, e` giunta seconda al traguardo, Venezia e Pisa, sono uscite di scena negli ultimi cinquecento metri. Soddisfatto il sindaco del comune della Divina Daniele Milano: “Lasciamo Genova con la consapevolezza di aver fatto una grande gara – ha detto - Siamo orgogliosi del nostro equipaggio e con la testa gia` alla prossima sfida che si terra` ad Amalfi nel giugno del 2022”.