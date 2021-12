Castellabate più sicura: approvato il progetto di videosorveglianza Il progetto prevede l’installazione di circa una cinquantina di telecamere sull’intero Comune

Con la delibera di Giunta n. 190 del 10/12/2021 è stato approvato il progetto di videosorveglianza, presentato “a tutela delle diverse aree del territorio che soprattutto nel periodo estivo diventano in alcuni casi pericolose”.

Si tratta di un sistema di videosorveglianza che verrà attivato Castellabate nei punti ritenuti nevralgici di ogni frazione del Comune di Castellabate.

E’ un sistema complesso ed articolato la cui realizzazione avverrà con la collaborazione del Comando della Polizia Municipale del Comune di Castellabate. La videosorveglianza garantirà la sicurezza e la tutela dell’intera cittadinanza e il controllo del territorio durante tutto l’anno, specialmente durante il periodo estivo in cui si verificano fenomeni di microcriminalità.

Come si evince dalla delibera, le finalità di questo progetto di videosorveglianza sono:

- riduzione della percezione di insicurezza da parte dei cittadini;

- controllo della microcriminalità;

- miglioramento efficienza ed efficacia degli interventi della Forza Pubblica;

- Miglioramento indotto della vivibilità nell’intero territorio comunale;

- Controllo e monitoraggio dei mezzi e merci in transito sul territorio.

Il progetto prevende l’installazione di circa una cinquantina di telecamere sull’intero Comune: per esempio, presso la Scuola elementare, Piazza XVI Giugno 1138, Cimitero e Belvedere a Castellabate, in località San Pietro, Presso le scuole ad Alano, in Piazza Madre Teresa di Calcutta e presso il Plesso scolastico a Lago, in Piazza G.Paolo II ad Ogliastro e presso la Rotonda a San Marco e Sant’Andrea.

“La sicurezza è ciò che prioritariamente vogliamo offrire alla popolazione. Telecamere di videosorveglianza

poste nei punti nevralgici per la viabilità, per la vita diurna e notturna dell’intero paese, saranno sistemi di

controllo dell’intero territorio e di tutela della cittadinanza in quanto deterrenti a possibili crimini e reati. I

benefici saranno maggiori durante il periodo estivo, quando il territorio necessita di un controllo più

puntuale e capillare. Con questo strumento miglioreremo sicuramente la vita dei cittadini e la vita sociale

ed economica dell’intero paese”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.