Ponte Asa: proseguono i lavori a Pontecagnano Faiano Il presidente Strianese: "L'intervento sarà finito entro la prossima estate"

La Provincia di Salerno prosegue i lavori del ponte Asa per il miglioramento della sicurezza della SP 175, sia in merito al viadotto sul torrente Asa che per la riqualificazione della SP 28.

“Stiamo procedendo – dichiara il Presidente Michele Strianese - alla sistemazione della struttura per lo spostamento dei sotto servizi. Si tratta di lavori prodromici all'abbattimento e ricostruzione del ponte sul fiume Asa.

Nonostante i molti ostacoli oggettivi legati all’emergenza epidemiologica, quali per esempio l’aumento del costo dell’acciaio e di molte materie prime per via della crisi economica conseguente alla pandemia, i lavori procedono regolarmente, anche in sinergia con il Comune di Pontecagnano.

L’intervento ormai è partito e, entro la prossima estate 2022, sarà terminato per cui consegneremo ai residenti, agli operatori turistici e ai commercianti una mobilità decisamente migliorata. A loro va il mio ringraziamento per i sacrifici e i disagi che sanno affrontare, sicuro che presto saranno ripagati da un solido ritorno economico e maggiore occupazione su tutta l’area.”