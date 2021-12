Attivo da domani il nuovo sito web del comune di Pontecagnano Il portale sarà a disposizione dei cittadini attraverso un aggiornamento costante e meticoloso

Sarà attivo da domani il nuovo sito web del comune di Pontecagnano Faiano. Il portale, che risponde al requisito della uniformità con gli altri della pubblica amministrazione, sarà a disposizione dei cittadini attraverso un aggiornamento

costante e meticoloso.

Consultare il sito, sempre all’indirizzo www.comunepontecagnanofaiano.sa.it , sarà ancora più agevole per gli utenti, a cui sarà consentito di non solo di reperire le informazioni in tempo reale, ma di ricevere un valido supporto tecnico-operativo nell’ambito dei servizi a loro rivolti.

“Abbiamo creato un punto di accesso ed accoglienza virtuale ancora più fattivo, che si pone nella condizione di implementare nonché ottimizzare notizie di qualità rivolte alla cittadinanza”, ha dichiarato l’Assessore all’Innovazione Tecnologica Rosa Lembo, che ha inoltre puntualizzato che gli obiettivi fondamentali della scelta sono quelli di garantire “efficacia, efficienza e customer satisfation, sempre nell’ottica del processo di semplificazione dell’interazione tra pubblica amministrazione e comunità, i cui componenti potranno pertanto: raccogliere informazioni in modo semplice ed intuitivo, comprendere velocemente i contenuti, navigare in modo sicuro seguendo gli stessi processi degli altri siti istituzionali”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha poi aggiunto: “Siamo nell’epoca in cui gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale costituiscono una priorità. Ciò unitamente alla garanzia del principio della trasparenza, che è un atto dovuto nei confronti dei cittadini, spesso vittime inconsapevoli di fake news o notizie comunque improprie e/o fuorvianti. L’invito pertanto che rivolgo loro è quello di consultare il portale per ogni servizio attinente all’ente, con l’auspicio che esso sia, come sarà, un valido strumento di semplificazione e sburocratizzazione per tutti”.