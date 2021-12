Pontecagnano: volontari consegnano 150 pacchi a famiglie in diffocoltà Ad aiutarli il sindaco Giuseppe Lanzara: "Questo natale si sta colorando di gioia e amore"

Natale fa rima con solidarietà. A Pontecagnano Faiano, questa mattina, "è avvenuto un altro piccolo miracolo", scrive il sindaco Giuseppe Lanzara. I volontari della Protezione Civile hanno iniziato la consegna di ben 150 pasti per le famiglie in difficoltà, quelle che in pratica non usufruiscono di altri sussidi, e quelle affette da Covid, quindi costrette in isolamento.

"Ho spiato il loro lavoro ed ho visto quanto possa cambiare un piccolo gesto come questo. Questo Natale sta prendendo la piega che desideravo: si sta colorando di gioia e di amore, di sorrisi e solidarietà. Un grazie sincero agli Amministratori, alla dirigenza ed agli uffici dei Servizi Sociali, ai beneficiari del Progetto Sai ed alla Polizia Municipale. Infine, ancora auguri a tutti voi: che sia una serena e piacevole Vigili", le parole del primo cittadino.