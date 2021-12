Eboli, la stretta di Capodanno: bar e locali chiusi la sera "Non possiamo consentire che si verifichino risse tra ubriachi o assembramenti incontrollati"

Bar e locali chiusi la sera di Capodanno ad Eboli. Questa la decisione del sindaco Mario Conte presa per garantire un capodanno sicuro, anche alla luce del nuovo aumento dei contagi.

"In questi giorni si è dibattuto molto in Città sull’opportunità di chiudere Bar e Locali il 31 Dicembre - spiega il primo cittadino - Non vogliamo mettere in difficoltà gli esercenti onesti e impedire loro un’occasione di guadagno importante, soprattutto in un momento in cui la crisi dovuta alle restrizioni pandemiche si fa ancora sentire. Ma nemmeno possiamo consentire che si verifichino risse tra ubriachi o, nel migliore dei casi, assembramenti incontrollati che favorirebbero ulteriormente la circolazione del contagio da covid già in crescita". Gli esercizi commerciali, dunque, potranno restare aperti fino alle ore 20 del 31 dicembre e poi riaprire il 1 gennaio dopo le ore 5 del mattino.

"Gli esercenti si sono impegnati a fornire un servizio di vigilanza privata, che eviti episodi di violenza e controlli il rispetto delle regole anticovid con il servizio ai tavoli e non al bancone. Sarà presente un attento controllo delle varie forze dell’ordine e non saranno tollerate trasgressioni di alcun genere. La collaborazione dovrà essere reciproca, per convivere col virus ed evitare provvedimenti ulteriormente restrittivi", conclude la fascia tricolore.