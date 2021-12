Giffoni Sei Casali: ecco il calendario "Gusto, tradizioni, antichi mestieri" Realizzato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado e patrocinato dal Comune

“Gusto, tradizioni, antichi mestieri”: questo il tema attorno al quale gli alunni delle Scuole Medie Inferiori si sono cimentati per realizzare un disegno da inserire all’interno del calendario 2022, patrocinato dal Comune di Giffoni Sei Casali.

L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, ha visto la realizzazione di numerose rappresentazioni grafiche che vanno a comporre i 12 mesi dell’anno, ognuno dei quali raffigura un dolce tipico locale, un mestiere, oppure un’antica tradizione che ancora oggi fanno parte del tessuto sociale del territorio.

Dopo un anno di pausa dovuta alla pandemia in atto, così come è avvenuto con il calendario 2020, ogni copia è stata prodotta con un occhio attento all’ambiente. Infatti, l’amministrazione comunale ha voluto che ogni singola pagina venisse prodotta su carta ecologica priva di cloro, 100% riciclata e inchiostro con assenza di metalli pesanti.

«Siamo giunti alla fine dell’anno e, come consuetudine, all’appuntamento con il calendario realizzato dai nostri ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado che, con il solito impegno e la solita bravura, hanno rappresentato graficamente il tema scelto per quest’anno, bello ed interessante: “Cucina, tradizioni, antichi mestieri”. In un momento storico in cui tutto sembra scorrere veloce, dove si vuole tutto e subito, dove tutto ciò che è passato sembra ormai essere inutile, la mia breve riflessione vuole sottolineare proprio l’importanza della tradizione che il vocabolario così definisce, “il complesso delle memorie, notizie e testimonianze trasmesse da una generazione all'altra”», afferma il Sindaco Francesco Munno.

«Il tema di quest’anno vuole celebrare i mestieri antichi e i piatti semplici tipici della nostra tradizione. Sono convinta che il legame con la tradizione sia uno snodo fondamentale per la crescita umana e personale. Nei lavori si evidenzia la cura e la passione con cui gli alunni si sono approcciati a questo tema, si sono impegnati tantissimo e spero che questo progetto sia stato una bella occasione per rafforzare ancora di più i legami con la nostra tradizione e le persone che la rappresentano.

È stato, come sempre, molto difficile fare una cernita dei disegni e questo dimostra quanto sia grande il loro interesse, l’impegno e la volontà di partecipare ai vari progetti che di volta in volta vengono proposti», sottolinea l’Assessore alla Scuola, Ilenia Terlizzi.