Covid a Castellabate: disposto screening su tutti i dipendenti comunali Disposta anche la sanificazione dell’intera casa comunale insieme ai plessi comunali distaccati

Il sindaco di Castellabate Marco Rizzo ha predisposto per oggi ,2 gennaio lo screening di tutti i dipendenti, della giunta e anche dei consiglieri comunali. Inoltre, ha predisposto sempre per la giornata odierna la sanificazione dell’intera casa comunale insieme ai plessi comunali distaccati. Tutto ciò per garantire un rientro al lavoro in totale sicurezza per tutti.

“Ho ritenuto necessario predisporre questo screening e questa sanificazione proprio perché nella situazione delicata in cui ci troviamo non possiamo non agire con tempestività, garantendo un rientro al lavoro in piena sicurezza”, dichiara il sindaco Marco Rizzo”.