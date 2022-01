Il ministero dei Trasporti finanzia la pista ciclabile Salerno-Agropoli Destinati al progetto 21 milioni di euro per collegare i siti archeoligici e promuovere il turismo

«Quella che arriva dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è una notizia che ci permette di chiudere in bellezza un anno già molto proficuo per la nostra città. La proposta di realizzare una pista ciclabile intercomunale che il Comune di Capaccio Paestum ha presentato al Mit insieme ad altri cinque Comuni si sta dimostrando vincente. Ora tocca a noi sfruttare al meglio i 21 milioni di euro che il ministero ha messo a disposizione». Così, in una nota, il sindaco della città dei templi Franco Alfieri.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato l'ok al finanziamento per realizzare una rete riclabile intercomunale capace di collegare Salerno ed Agropoli: progetto ambizioso che ha visto insieme i municipi di Capaccio Paestum (capofila), Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli e Agropoli.

La pista partirà dall’ultimo tratto del Lungomare di Salerno per poi attraversare tutta la Litoranea e congiungersi con il Parco archeologico di Paestum, il castello angioino-aragonese di Agropoli ed i siti storici di Hera-Argiva. Un itinerario a metà tra ambiente e cultura per la valorizzazione turistica del territorio.