Pista ciclabile Salerno - Agropoli: esulta anche il sindaco di Pontecagnano L'assessore Sica: "Inizia a prendere forma la nuova idea di fascia costiera del nostro territorio"

Finanziata la nuova Pista Ciclabile Intercomunale (Salerno/Pontecagnano Faiano/Battipaglia/Eboli/Capaccio Paestum/Agropoli) dal Ministero dell’Interno, a valere sui Fondi del Programma di Azione e Coesione Infrastrutture e Reti 2014/2020.

La somma, richiesta lo scorso marzo 2020, prevede un investimento pari a 21.047.850.91 € e consentirà la realizzazione e l’ammodernamento della ciclovia e che da Salerno condurrà fino ad Agropoli.

L’Assessore al ramo Raffaele Sica ha così commentato la notizia: “Inizia a prendere forma la nuova idea di fascia costiera del nostro territorio comunale, partendo dal rifacimento completo della nostra pista ciclabile litoranea che avrà una nuova sede sul lato monte della SP175, eliminando quella vecchia ed obsoleta che attualmente è un simbolo di degrado e pericolo sia per pedoni che per ciclisti; nei prossimi mesi ci saranno nuovi finanziamenti e nuovi investimenti per ridare coraggio e dignità ad un’ area intera che dovrà rappresentare la nostra futura speranza di rilancio”.

Entusiasti anche tutti i Sindaci coinvolti nel progetto, non ultimo Giuseppe Lanzara, che così si è espresso al riguardo:

“Ancora fondi per questa città, che si trova a lavorare su tutti i fronti possibili, tra cui quello della valorizzazione di un’area vasta quanto difficile. Noi non ci arrendiamo e ci impegniamo a rendere bella e percorribile una pista che diventerà un simbolo di rinascita per la zona mare di Pontecagnano Faiano, Salerno, Battipaglia, Eboli, Agropoli, Capaccio Paestum. Un progetto condiviso, su cui scommettere per avviare la grande ripresa in cui abbiamo sempre creduto e che non resterà un’idea, bensì un traguardo difficile ma degno di essere raggiunto”.