Covid a Castellabate, aumentano i contagi: arriva la stretta sulla movida Scatta l'ordinanza: stop a intrattenimento musicale, dal 7 al 10 gennaio locali chiusi dall'1 alle 5

Il Covid non arresta la sua corsa e anche a Castellabate i contagi sono in aumento. Secondo l'ultimo bollettino reso noto dall'amministrazione comunale sono 120 i cittadini del comune attualmente positivi al Coronavirus. Una situazione "molto delicata" ha sottolineato il primo cittadino Marco Rizzo che ha emesso una nuova ordinanza sindacale con ulteriori misure precauzionali al fine di ridurre il rischio di contagio.

A partire dalle ore 22 di oggi, 5 gennaio e fino alle ore 5 del 10 gennaio è fatto divieto, per l'intero arco della giornata di intrattenimento musicale di ogni tipo. E' fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi simili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati.

Divieto di assembramento davanti ai locali pubblici, gli avventori potranno stare in presenza solo seduti.

Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo vietato per i distributori automatici e le attività commerciali (bar, ristoranti e pub) erogare in asporto bibite e bevande alcoliche e non, con esclusione dell'acqua. Dal 7 gennaio e fino al 10 chiusi tutti i locali di cui sopra dall'1 di notte e fino alle 5 "con la possibilità del solo deflusso fino alle ore 01.30, fermo restando che le pulizie dovranno essere tassativamente effettuate a porta chiusa", si legge nel provvedimento.