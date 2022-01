Lite in centro a San Marzano sul Sarno: individuato il responsabile La soddisfazione della sindaca Carmela Zuottolo: "Chi non rispetta le regole non la passerà liscia"

"Apprendo con soddisfazione dell'operazione dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della locale stazione, coordinata dalla Procura della Repubblica nocerina, che ha portato all'individuazione del responsabile della lite avvenuta nel giorno di Santo Stefano in pieno centro storico e ha portato al ferimento di una persona. Questo è un segnale positivo, perché ci fa capire che lo Stato a San Marzano sul Sarno è presente e chi vuole vivere non rispettando le regole non la passerà liscia".



Così Carmela Zuottolo, sindaco di San Marzano sul Sarno, plaude all'intervento di Procura e carabinieri sui fatti avvenuti il 26 dicembre scorso, in via Cesare Battisti, con una lite tra stranieri che ha seminato il panico nel cuore della città. "Su questo fronte c'è la massima attenzione, come dimostrano i fitti colloqui con gli uomini dell'Arma e l'amministrazione comunale. D'altronde, i controlli per stroncare il fenomeno del sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione, nonché quello dell’occupazione di altri locali ad uso abitativo non si sono mai fermati. Ribadisco che il tema degli extracomunitari viene affrontato con determinazione da questa amministrazione comunale per garantire la sicurezza pubblica di tutta la comunità. Sia chiaro, non viene fatta nessuna caccia alle streghe, ma si vuole solo agire su un fenomeno che da tempo attanaglia la città. La collaborazione con l'Arma dei carabinieri va in tal senso. E l'ultima operazione è la testimonianza che lo Stato c'è".