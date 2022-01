Epifania e vaccini: somministrate 600 dosi all'ospedale Costa d'Amalfi Il plauso del delegato alla Sanità Andrea Reale: "Il vostro impegno è encomiabile"

Epifania fa rima con vaccini in Costa d'Amalfi. Il Il delegato alla Sanità e sindaco di Minori Andrea Reale plaude al lavoro svolto dai tanti professionisti che, ieri, nel giorno dell'Epifania, hanno somministrato nel centro vaccinale dell'ospedale Costa d'Amalfi 600 dosi.

"Il vostro impegno è encomiabile, non ci sono parole adatte per ringraziare questi volontari, medici, farmacisti, infermieri, oss, gruppi di protezione civile, croce rossa", scrive Reale. Sono stati circa 60 i professionisti che, divisi in due turni, hanno realizzato il risutato. "Insieme hanno concretamente realizzato l’ Epifania nel donare il loro tempo è la loro professionalità al prossimo. Ancora grazie da tutti i Sindaci della Costa D’Amalfi e da tutte le comunità. Siete stupendi", il ringraziamento del delegato alla Sanità Andrea Reale.