Scafati: nuovo polo scolastico, ci siamo. Investimento da 16 milioni di euro Salvati: un grande traguardo la realizzazione dell'edificio e della palestra annessa

Lunedì il responsabile del Settore VI “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio” del Comune di Scafati, Erika Izzo, trasmetterà al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata gli atti per l’attivazione della procedura di gara per l’inizio dei lavori finalizzati alla realizzazione del polo scolastico di via Oberdan. Si tratta di una procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’indizione della stessa avrà carattere di assoluta urgenza, per poterne consentire la conclusione entro, e non oltre, il 27 marzo 2022.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione dell’edificio scolastico e della palestra annessa.

"La realizzazione del polo scolastico - ha commentato il sindaco Cristoforo Salvati - rappresenta un grande traguardo per tutta la città di Scafati. Per tale opera sono stati assegnati al nostro Ente ben 16 milioni di euro. Le difficoltà, ereditate dal passato, che abbiamo dovuto affrontare per portare avanti il progetto sono state tantissime. Dal momento del mio insediamento è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per scongiurare la perdita del finanziamento, con oltre trenta riunioni tecniche. Oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato straordinario per la nostra città. Il polo scolastico rappresenta un’opera pubblica strategica, fondamentale per dare una collocazione definitiva alla popolazione scolastica. Con l’attivazione della procedura di gara che consentirà l’avvio dei lavori centriamo un obiettivo importante. Un segnale significativo del passaggio dalla mala politica alla buona politica", la soddisfazione della fascia tricolore scafatese.