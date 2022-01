Concorso "Scafati addobba il Natale" domenica la premiazione Gli autori degli scatti più votati riceveranno una gift card

Domenica 9 gennaio, alle ore 20:00, in diretta streaming, sulla pagina del gruppo facebook “Sei di Scafati se…”, tramite piattaforma StreamYard, si terrà l’evento di premiazione del concorso “Scafati addobba il Natale”, il contest fotografico promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo facebook “Sei Di Scafati Se…” nell’ambito delle iniziative inserite nel cartellone natalizio “Natale a Scafati 2021”. Scopo del contest, la premiazione delle foto degli addobbi natalizi più votate, suddivise in tre distinte categorie (“Attività commerciali”, “Privati” e “Scuole”).

Sono state precisamente 71 le foto candidate ai premi finali, pubblicate sulla pagina facebook “Sei di Scafati se…” fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2022, per consentire agli iscritti di procedere alla votazione, con un semplice “like”: 35 foto per la sezione “Attività commerciali”, 27 foto per la sezione “Privati” e 9 foto per la sezione “Scuole”.

Per ogni categoria sarà proclamata vincitrice la foto che ha ottenuto il maggior numero di “like”.

Agli autori degli scatti più votati sarà consegnata una giftcard del valore di 100 euro da poter utilizzare per acquisti negli esercizi commerciali di Scafati.

All’evento di premiazione parteciperanno: il Sindaco Cristoforo Salvati, l’Assessore al “Commercio” Arcangelo Sicignano, l’Assessore alla “Cultura” Alfonso Di Massa, i Consiglieri comunali Laura Semplice, Teresa Cirillo e Ida Brancaccio (Presidente della Commissione consiliare “Commercio”), gli amministratori della pagina facebook “Sei Di Scafati Se…” Susy Barone, Rosita D’Ambrosio e Sebastiano Sabbatino, il maestro Espedito Di Marino.

Per seguire la premiazione basterà cliccare sul link presente sulla pagina del gruppo e collegarsi tramite la piattaforma StreamYard.

“Il contest – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – ha riscosso davvero un grande successo. Sono oltre seimila le preferenze espresse per le foto proposte, che hanno determinato la proclamazione degli scatti migliori. Ringrazio l’Assessore al Commercio Arcangelo Sicignano per aver ideato il concorso insieme alle consigliere comunali Teresa Cirillo e Laura Semplice. Un grazie doveroso va anche ai responsabili della pagina facebook “Sei di Scafati se” che hanno voluto condividere la nostra proposta, fornendoci un prezioso contributo. Avremmo voluto offrire molto di più ai nostri cittadini per queste festività natalizie ma la recrudescenza dell’emergenza epidemiologica ci ha costretti ad annullare tutti gli eventi che erano stati programmati grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, con in prima fila gli assessori alla Cultura e al Commercio, Alfonso Di Massa e Arcangelo Sicignano, e delle associazioni del territorio, che ringrazio. Speriamo di poterci rifare il prossimo anno, con l’augurio che quanto prima il Covid possa diventare solo un brutto ricordo”.

“Abbiamo promosso questo concorso – ha sottolineato l’Assessore al Commercio, Arcangelo Sicignano – nell’ambito delle iniziative previste da una mirata campagna di comunicazione finalizzata a sostenere le attività commerciali del nostro territorio, incentivando allo stesso tempo i cittadini a rendere più bella e vivace la nostra città con gli addobbi natalizi e a fare acquisti nei negozi della nostra città. Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti dal contest. Sono state oltre 6000 le preferenze espresse. Visto il successo di questa prima edizione del concorso, riproporremo questa iniziativa anche il prossimo anno, arricchendola di nuovi contenuti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con l’Amministrazione comunale, contribuendo alla riuscita del contest, primi tra tutti i responsabili della pagina facebook Sei Di Scafati Se…”