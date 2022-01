Castellabate, screening popolazione scolastica: 13 positivi su oltre 900 tamponi Da oggi riprendono le lezioni in presenza per tutto l’Istituto Comprensivo

Si è concluso ieri lo screening della popolazione scolastica di Castellabate partito venerdì scorso Anche gli alunni della scuola primaria di San Marco, della scuola secondaria di primo grado di San Marco, Castellabate e Santa Maria, nonché tutto il personale docente e ATA si sono sottoposti a tampone antigenico e su 204 tamponi effettuati 2 hanno avuto esito positivo. Un risultato incoraggiante in linea con quello dei giorni precendenti. Nel dettaglio, questo il resoconto generale di tutte le giornate di controlli: venerdì 7 genneaio su 375 tamponi 7 hanno dato esito positivi, martedì 11 gennaio su 330 tamponi 4 hanno dato esito positivo e mercoledì 12 gennaio su 204 tamponi 2 hanno dato esito positivo.

Su 909 tamponi totali, sono 13 le positività emerse.

“Il nostro obiettivo era quello di garantire un rientro in sicurezza per tutti, soprattutto per i più piccoli, vista la situazione estremamente delicata in cui ci troviamo. Per questo, è stato per noi necessario e urgente disporre della sospensione temporanea delle lezioni in presenza per poter avere un quadro generale dell’intera popolazione scolastica prima di permetterne il rientro in classe - afferma il Sindaco Marco Rizzo - Questo screening, espressione della ferma volontà, responsabilità, concretezza e consapevolezza dell’amministrazione di cui sono guida, si è rivelato necessario e utile all’individuazione e all’immediato isolamento delle positività riscontrate che, altrimenti, avrebbero con certezza determinato nuovi contagi all’interno della scuola."

Per il primo cittadino "Si tratta di dati assolutamente incoraggianti che garantiscono un rientro a scuola in piena sicurezza", per questo, da oggi, riprendono le lezioni in presenza per tutto l’Istituto Comprensivo di Castellabate.

"Pertanto, augurando un buon rientro a scuola, sempre con grande consapevolezza e responsabilità, ricordo a tutti di comportarsi con il massimo rigore, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per evitare la diffusione del virus”, conclude la fascia tricolore.

Nella giornata di ieri sono stati registrati, in totale, 41 positivi al Coronavirus, per un totale di 228 casi attivi nel comune.