Scoppio davanti a un negozio, paura stamattina ad Agropoli Non è ancora chiaro se è stata una bravata o un atto intimidatorio

Paura, stamattina, ad Agropoli per uno scoppio, in via Risorgimento, dinanzi a un'attività di vendità di materiali medico-sanitari. L'episodio è avvenuto intorno alle 9. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Sergio Cauceglia, e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello. Sul luogo dello scoppio anche i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Non si registrano feriti. Danni, non ingenti, solamente all'esterno dell'attività commerciale. I militari stanno già acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di ricostuire l'accaduto. Alcuni testimoni, inoltre, avrebbero visto una persona agirarsi, poco prima dello scoppio, proprio in prossimità del negozio. Da capire se è stata una bravata o un vero e proprio atto intimidatorio.