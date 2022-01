Controlli ambientali a Cava: multe per errato conferimento dei rifiuti In azione l'associazione nazionale protezione animali ambiente territoriale di Salerno

Tutela ambientale nel Salernitano. In azione le guardie ecozoofile dell' associazione Nazionale Protezione Animali Ambiente Territoriale Salerno. Nel mirino dei controlli il territorio cavese. Nel corso delle verifiche effettuate in diverse zone della città, in particolare a Pregiato, Petrellosa e Cava centro, sono state effettuate diverse sanzioni per errato conferimento dei rifiuti.

"Invitiamo ancora una volta i cittadini ad effettuare in modo corretto la raccolta differenziata e seguire l'orario di conferimento", scrivono dall'Anpana.